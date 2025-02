L'Arpam gestirà il Piano per l'inquinamento ambientale di Ancona

"Passa formalmente all'Arpam la gestione del Piano per l'inquinamento ambientale della città di Ancona". Lo annuncia la Giunta Comunale che ha approvato nei giorni scorsi, su proposta del sindaco Daniele Silvetti," la proposta progettuale Arpam Pia 25-27"; a breve "sottoscriverà un Accordo, come previsto dalla legge, con l'Agenzia regionale per l'ambiente: l'accordo (che è in fase di elaborazione) e il progetto nei suoi dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni con una conferenza stampa, alla quale interverranno il sindaco e i vertici dell'Arpam con i relativi servizi tecnici".

"La proposta progettuale Arpam - spiega il Comune - prevede una articolazione in quattro azioni: approfondimento della conoscenza della qualità dell'aria della città di Ancona e area portuale; proposte di intervento e supporto nelle azioni di mitigazione degli impatti; valutazione delle esposizioni ambientali con analisi epidemiologica; campagne di informazione e comunicazione".

Tra gli obiettivi principali del progetto, prosegue l'amministrazione, "c'è mettere in atto, ove necessario, interventi di prevenzione rispetto all'inquinamento ambientale e di valutare l'efficacia dei programmi già attuati o in attuazione. Tutto ciò, in forma congiunta, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di miglioramento della qualità dell'aria, coniugando la necessità di tutela dell'ambiente e della salute della popolazione con le esigenze di sviluppo economico". "I dati raccolti dai monitoraggi Arpam, in associazione con i dati sanitari, - sottolinea il Comune - saranno inoltre utili ad avviare un sistema di sorveglianza epidemiologica dello stato di salute della popolazione".

Per le azioni del Pia è stata stanziata una somma di 195 mila euro, ripartita in parti uguali (65 mila euro) per gli anni 2025-2026-2027.



