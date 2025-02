Incastrato nel macchinario durante la manutenzione, gravissimo

Un gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto stamattina a Montecarotto (Ancona) in un'azienda che produce suole per calzature: mentre eseguiva la manutenzione sul un macchinario mescolatore per gomma, un operaio 47enne, residente a Montecarotto, è rimasto incastrato tra una barra in ferro e uno sportello che si era aperto all'improvviso. A causa del forte trauma, l'operaio è andato in arresto cardiaco: è stato inizialmente soccorso da un suo collega e poi è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in codice rosso, in condizioni molto gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuto personale del servizio prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro e i carabinieri della Compagnia di Jesi per ricostruire la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA