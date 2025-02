In Prefettura il Piano emergenza esterno Eredi Bufarini

Il Piano di emergenza esterno della Eredi Bufarini sarà al centro di un incontro convocato in Prefettura martedì 11 febbraio, per preparare una campagna di informazione rivolta alla cittadinanza da organizzare sul territorio. Invitati i rappresentanti del comune di Falconara (Ancona) e tutti i soggetti che, in relazione ai rispettivi profili di competenza, hanno partecipato alle riunioni che hanno portato alla preparazione dello stesso Pee, in modo da approfondire diversi aspetti.

L'incontro di martedì prossimo rappresenta una riunione preliminare che permetterà al Comune di Falconara di programmare l'indizione di incontri pubblici e la preparazione di materiale illustrativo sul Piano, come richiesto espressamente il mese scorso dal sindaco Stefania Signorini e dall'assessore all'Ambiente Elisa Penna. "L'amministrazione auspica la collaborazione delle associazioni attive sul territorio e dei cittadini tutti affinché le assemblee pubbliche istituzionali organizzate dal Comune possano beneficiare del contributo non solo delle istituzioni e degli enti che hanno partecipato alla stesura del Piano, ma anche della comunità. L'obiettivo è perseguire l'interesse della collettività, favorendo il dialogo e la cooperazione", si legge in una nota.



