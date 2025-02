Giornata contro il cancro: 1.500 nuovi pazienti nel 2024

L'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino (Ast PU) presenta i numeri del 2024 delle oncologie, in occasione della giornata mondiale contro il cancro: 13 percorsi diagnostico terapeutici assistenziali attivi per la cura e la presa in carico delle patologie neoplastiche, 1.500 nuovi casi presi in carico per terapia, 40 mila visite oncologiche erogate.

Ogni mese sono garantite circa 3.500 visite ambulatoriali e almeno altrettante prestazioni di diagnostica a queste correlate. I numeri sono emblematici dei miglioramenti: i 1500 nuovi casi all'anno in trattamento attivo nel 2024 per tutte le patologie neoplastiche (nel 2019 erano 1000), come pure i 50 pazienti che hanno potuto usufruire di farmaci altamente innovativi grazie ai protocolli sperimentali attivi.



