Furti in chiesa a Urbisaglia, denunciata una donna

Ripetuti furti in chiesa, denunciata una donna per furto aggravato e ricettazione. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Urbisaglia hanno intensificato i controlli nei pressi di una chiesa dove il parroco aveva segnalato la sparizione di offerte dalle cassette metalliche e dalla sacrestia, anche quando l'edificio era chiuso. A metà gennaio, i militari hanno sorpreso una donna, già nota per precedenti legati agli stupefacenti, mentre si allontanava furtivamente dall'edificio religioso. Fermata per un controllo - secondo il racconto dei militari - è stata trovata in possesso di una banconota da 50 euro, sottratta poco prima dalla sacrestia, oltre che di una chiave della struttura, risultata provento di furto. L'intervento rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio condotte dalla Compagnia carabinieri di Tolentino, che nel mese di gennaio ha intensificato i controlli nelle fasce orarie più a rischio per furti in abitazioni ed esercizi commerciali. La refurtiva è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario. La donna è stata denunciata alla procura della Repubblica di Macerata.



