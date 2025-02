Caro bollette: Asshotel incontra Aset per cercare soluzioni

"La stagione è ormai alle porte e le imprese hanno già da tempo definito prezzi e concordato contratti con agenzie e tour operator, tanto che ormai non possono più modificare le offerte. I costi sopravvenuti, derivanti dagli aumenti, rappresentano, quindi, una difficoltà importante per le nostre strutture". Così Boris Rapa, responsabile Assohotel Pesaro-Urbino a seguito dell'incontro con il presidente Aset, Giacomo Mattioli, per verificare delle soluzioni in merito al caro bollette.

"Il presidente Mattioli condivide con noi la problematica, suggerendo di coinvolgere anche l'Aato (Assemblea d'ambito territoriale ottimale) - afferma Rapa - auspichiamo di incontrare quanto prima anche le amministrazioni comunali del territorio".

"Assohotel pone in prima istanza la valutazione di una riformulazione delle fasce di eccedenza spostando il limite della fascia base dei consumi, che oggi è di 300 mc, ad un valore più alto - dice Matteo Radicchi, direttore Confesercenti di Fano - la prima fascia di eccedenza prevede un aumento del 53% e la seconda fascia addirittura del 77%, che vanno ad incidere fortemente sulla formulazione finale del prezzo".





