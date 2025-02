Capitale europea 2033: Primo incontro Biancani-Gambini

Primo incontro interlocutorio tra i sindaci di Pesaro, Andrea Biancani, e Urbino, Maurizio Gambini, sulla candidatura a capitale europea della cultura 2033.

"Abbiamo avuto un primo confronto in cui abbiamo fatto il punto su quanto avvenuto in passato e sui nuovi presupposti necessari alla futura collaborazione, il percorso che si può aprire andrà condiviso e richiederà investimenti importanti - spiegano i due primi cittadini - il nostro punto di forza è che le due città sono entrambe capoluogo di provincia e vanno messe in rete, con l'obiettivo di coinvolgere tutti i comuni della provincia". La volontà "è di elaborare e perseguire un progetto condiviso in particolare su infrastrutture e sostenibilità, sarà per questo fondamentale potenziare del collegamento tra i due capoluoghi in modo rapido e sicuro - dichiarano i sindaci - le due città devono essere unite non solo perché sono, insieme, capoluogo di Provincia, ma anche perché sono ambasciatrici della storia, dell'identità, della creatività e del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dell'intero territorio".

Biancani e Gambini annunciano che chiederanno "un incontro al Presidente Acquaroli, con il quale vorremmo condividere l'idea progettuale della candidatura e chiedere la disponibilità della Regione a sostenerci nella corsa" evidenziando poi che "il primo step consisterà nel siglare un nuovo protocollo che interpreti al meglio i requisiti richiesti dalla commissione e coinvolga tutto il territorio provinciale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA