Campus, la provincia: "Dal 2026 investimenti milionari"

A seguito dell'incidente causato dalla finestra che si è staccata da un'aula scolastica del campus pesarese, cadendo sopra ad uno studente, nella mattinata di sabato scorso, il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, e il direttore generale, Marco Domenicucci, hanno incontrato il preside del Liceo Marconi, Luca Testa, e i rappresentanti d'istituto, dichiarando che "nel 2026 ci saranno investimenti importanti e lavori per decine di milioni". "Il contratto per la manutenzione degli edifici scolastici e riscaldamento di Global Service è in scadenza alla fine dell'anno" e la provincia "ha deciso di non rinnovarlo ma di fare una gara, dove chiediamo che il campus rappresenti una priorità tassativa" sostenendo che "sono arrivati cinque progetti, da altrettanti soggetti con spalle belle larghe che dobbiamo esaminare e valutare, entro la fine dell'anno".

Ulteriore carta da giocare per la provincia "è lo sblocco urbanistico nell'area in stallo adiacente all'ultimo blocco del Campus che consentirebbe di costruire ex novo fino a 44mila metri quadrati" ritenendo questa strada "l'unica via percorribile, dal momento che sul complesso di Aymonino sembra non si può toccare nulla". La provincia annuncia poi che un incontro analogo a quello di oggi avverrà anche con la dirigente scolastica del Bramante Genga e con i rappresentanti della scuola.



