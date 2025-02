Borghi più belli d'Italia, consegnata la bandiera a Ripatransone

Risorse incrementate per numerose strategie di promozione e valorizzazione tra questi della promozione social, l'organizzazione di nuovi itinerari turistici, l'avvio della Ciclovia dei Borghi e la partecipazione a fiere e convegni.

Questo uno dei punti qualificanti decisi durante l'assemblea dei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche, svoltasi il primo febbraio scorso alla presenza del Presidente Nazionale Fiorello Primi, nel teatro Luigi Mercantini a Ripatransone (Ascoli Piceno).

Passaggio di consegne, poi, tra Amato Mercuri presidente dimissionario, che assumerà l'incarico di responsabile del Comitato Scientifico all'interno dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, e la nuova presidente, Cristiana Nardi, già coordinatrice Borghi Marche, eletta per acclamazione dai delegati dei 32 borghi marchigiani. Durante la mattinata è avvenuta la consegna della Bandiera al Comune di Ripatransone nelle mani del sindaco, Alessandro Lucciarini De Vincenzi. A concludere la giornata, un momento di condivisione alla presenza dell'Assessore regionale Chiara Biondi in rappresentanza della Regione Marche e Andrea Agostini Presidente della Fondazione Marche Cultura, che insieme a Fiorello Primi e Amato Mercuri dell'Associazione Nazionale Borghi più belli d'Italia hanno ribadito l'importanza del fare rete per attivare le buone pratiche contro lo spopolamento dei piccoli borghi storici, custodi di un tesoro ancora tutto da scoprire.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA