Torna a casa e malmena la compagna, polizia arresta 40enne

Torna a casa ubriaco, dopo un primo litigio solo verbale, e inizia a distruggere suppellettili, arrivando a sfondare anche la porta dietro la quale la compagna si era rifugiata. Il pronto intervento della Polizia di Stato evita il peggio. In manette un 40enne di origini romene accusato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della sua compagna. I fatti sono accaduti ieri, 3 febbraio, in zona Torrette di Ancona. Una prima chiamata al numero di emergenza della Polizia in cui si segnalava un diverbio tra due soggetti.

Gli agenti giunti nell'abitazione della coppia, hanno trovato il 40enne, in condizione di alterazione dovuta all'abuso di acolici, che ha raccontato del diverbio verbale avuto con la compagna. Dopo qualche ora però è giunta un'altra chiamata su linea di emergenza e una volante è tornata nell'abitazione dell'uomo, trovando la donna visibilmente scossa e con segni riconducibili alle percosse subite dall'uomo, trasportata all'ospedale Torrette dal personale sanitario allertato dalla Polizia. Pare accertato che l'uomo, dopo il primo litigio, fosse rientrato in casa e, ubriaco, avesse iniziato a distruggere vari oggetti e, poi, sfondata la porta dietro alla quale la compagna si era rifugiata. Il 40enne arrestato e stato portato nel carcere di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA