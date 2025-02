Siglato il patto per il lavoro 2.0 sotto l'egida dell'Ebam

Da una stagione di rinnovi contrattuali per 12mila imprese artigiane e 60mila lavoratori al Patto del Lavoro 2.0 che è passato per la sottoscrizione di un accordo regionale interconfederale che ha introdotto, per la prima volta, la "Bilateralità marchigiana". Nelle Marche, infatti, le parti datoriali regionali (Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani) e sindacali (Cgil, Cisl e Uil) hanno sottoscritto un accordo regionale interconfederale che introduce un contributo integrativo del Fondo di Sostegno al Reddito con l'obiettivo di migliorare e ampliare le attuali prestazioni Ebam con a disposizione un plafond di oltre 2milioni per 22 diverse tipologie di sostegno al reddito. Si punta su formazione, sicurezza, attenzione alla famiglia. Nelle Marche la bilateralità artigiana che quest'anno festeggia 30 anni ha sempre rappresentato un modello di eccellenza, con iniziative di qualità che si sono tradotte in servizi concreti per le imprese e i lavoratori. Nel 2009 c'erano 4.865 imprese e 22.834 lavoratori iscritti ad Ebam; nel 2024 i numeri sono incrementati salendo 11.464 imprese e 59.642.

"La bilateralità artigiana non è solo un sistema, ma una comunità che cresce insieme, giorno dopo giorno, ed Ebam rappresenta il contenitore ed esecutore degli accordi tra le parti sociali", il commento di Riccardo Battisti, Presidente Ebam. L'evento si è concluso con la Tavola Rotonda nella quale si sono confrontati i rappresentanti delle sigle datoriali e sindacali firmatarie dell'accordo per la bilateralità artigiana con i referenti della politica regionale rappresentata dal consigliere Andrea Putzu, Presidente della Commissione Consiliare Lavoro e dal consigliere Antonio Mastrovincenzo, vicepresidente della stessa Commissione.



