Servizio civile, 40 posti alla Fondazione Lega Filo d'Oro Ets

La Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il Servizio civile universale 2025, offrendo a 40 giovani l'opportunità di impegnarsi in due progetti "Insieme verso l'autonomia" e "Un mondo tutto da scoprire", che si svolgeranno nelle Sedi della Fondazione in 10 regioni italiane. L'iniziativa mira a supportare le persone sordocieche e con pluri-disabilità psicosensoriale, aiutandole a superare l'isolamento e le difficoltà comunicative derivanti dalla loro disabilità complessa. Anche per il 2025 l'iniziativa è proposta in sinergia con Fondazione Don Carlo Gnocchi, Fondazione Sacra Famiglia, Fatebenefratelli, Associazione La-Fra, Fondazione Villa Mirabello ed Endo-Fap (Don Orione), offrendo ai volontari un percorso formativo di grande valore umano e sociale.

Nelle Marche disponibili dieci posti complessivi: 8 presso il Centro di Riabilitazione di Osimo (Ancona) e 2 da inserire presso il Servizio Territoriale annesso al Centro. I giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (compresi), potranno candidarsi fino alle ore 14 del 18 febbraio prossimo. Il Servizio civile ha una durata pari a 12 mesi con un impegno previsto di 25 ore settimanali. I volontari selezionati riceveranno un assegno mensile di 507,30 euro. I volontari saranno impegnati nelle attività educative, occupazionali, socio-ricreative e quotidiane, in stretta collaborazione con gli operatori della Fondazione, diventando parte attiva nel miglioramento della qualità della vita delle persone assistite.

"I giovani volontari, grazie a un percorso formativo strutturato e condotto dal personale dell'Ente, avranno l'occasione di contribuire attivamente a migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche e con pluri-disabilità psicosensoriale", il commento di Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA