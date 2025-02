Ruba dati sensibili e sottrae 17mila euro, denunciato

Gli autori di due truffe commesse ai danni di persone del Maceratese sono stati scoperti e denunciati dalla stazione carabinieri di Caldarola, Compagnia di Tolentino (Macerata): erano riuscite a sottrarre alle parti offese rispettivamente 1.571 e 17mila euro.

Nel primo caso un 23enne marocchino, residente in Veneto, ha risposto all'annuncio online di un ultrasettantenne che metteva in vendita pneumatici per qualche centinaia di euro: ha convinto l'uomo a recarsi ad uno sportello postale e, con ingannevoli indicazioni telefoniche, lo ha indotto a effettuare più bonifici istantanei per complessivi 1.571 euro. I carabinieri, mediante riscontri presso istituti di credito, tabulati telefonici e immagini di videosorveglianza presso Atm, hanno raccolto elementi di colpevolezza a carico del giovane quale autore della truffa e dei prelievi di denaro effettuati non avuto i soldi sul proprio conto.

Nel novembre scorso, invece, una donna era stata truffata mediante il cosiddetto phishing, un frode ideata per rubare informazioni sensibili come numeri di carta di credito e password. Contattata telefonicamente mediante Voip, apparentemente dal numero del centralino della banca di fiducia, la signora è stata convinta e indotta dal falso funzionario a cambiare le credenziali del proprio conto; con i dati sottratti, l'autore del reato ha effettuato un bonifico istantaneo di 17mila euro su un conto a lui intestato. I riscontri presso istituti di credito e mediante analisi dei tabulati telefonici, hanno permesso ai militari di risalire ad un 25enne, di origine egiziana e residente in provincia di Frosinone, con precedenti specifici. I carabinieri hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza nei pressi di sei Atm a Roma, dove il giovane ha effettuato i prelievi della somma ottenuta dalla vittima con l'inganno.



