Piovani dirige Piovani', il maestro con la Form all'Univpm

'Piovani dirige Piovani' è il titolo del concerto che il 6 febbraio prossimo, dopo l'omaggio dedicato a Nino Rota del 28 gennaio scorso, aprirà nuovamente l'Aula Magna dell'Università Politecnica delle Marche al pubblico e agli studenti per un evento che vede sul podio della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana il maestro e premio Oscar per 'La vita è bella' Nicola Piovani. E' la prima volta che il compositore arriva all'Università di Ancona e lo fa per presentare un programma variegato che comprende nella prima parte il brano Il canto dei neutrini, creazione per violoncello e orchestra con Ludovica Rana al violoncello, e nella seconda parte le suite Taviani, La vita è bella e Fellini, da lui realizzate per le colonne sonore dei maestri del cinema. L'iniziativa rientra nella rassegna Ancona Classica realizzata sotto l'egida del Comune di Ancona in collaborazione con la Politecnica delle Marche e la Società Amici della Musica Guido Michelli. "Sostenere, accanto allo sviluppo socio-economico la crescita culturale del territorio - ha dichiarato in proposito il rettore dell'Ateneo Gian Luca Gregori - è parte integrante delle missioni dell'università. Siamo particolarmente onorati di accogliere nell'Aula Magna da poco ristrutturata la nostra comunità accademica e la cittadinanza. Da sottolineare, inoltre, l'impegno congiunto di enti e organizzazioni grazie ai quali possiamo condividere con tutta la comunità un appuntamento di grande valore come questo". Inaugurata il 4 dicembre scorso dopo diversi mesi di lavori di ristrutturazione, l'Aula Magna, con le sue 700 sedute, un impianto digitale e di climatizzazione innovativo, assieme ad un maxi-schermo e ad un'acustica migliorata, intende accogliere nell'intento del rettore importanti appuntamenti culturali destinati non solo alla comunità accademica, ma a tutta la città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA