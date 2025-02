Oltre un etto di hashish nell'abitazione, arrestato pusher

Ha 30 anni l'uomo arrestato dai carabinieri a Senigallia (Ancona) con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto il primo febbraio e oggi si è tenuta la convalida dell'arresto da parte del giudice del tribunale di Ancona. Le attività di controllo e investigative dei militari del nucleo radiomobile di Senigallia hanno permesso di arrivare a una perquisizione domiciliare in casa dell'arrestato. Lì hanno rinvenuto oltre un etto di hashish, denaro contante per poco meno di 100 euro e strumenti per il confezionamento. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato, considerato che avesse avviato un'importante attività di spaccio. Per lui è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA