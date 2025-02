Incidente A14: riaperto il tratto tra Ancona sud e Ancona nord

ANCONA, 03 FEB -

Alle ore 9:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 221, che ha visto coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante, che ha disperso il carico. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione all'altezza dell'uscita di Ancona Sud in direzione Bologna.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione di Fano e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente, si registrano 4 km di coda all'altezza dell'uscita obbligatoria di Ancona Sud, in direzione Bologna. Dalle prime informazioni, non ci sono persone rimaste ferite nell'incidente.

Durante il transito in direzione nord, il mezzo pesante si è ribaltato, perdendo il carico: alcuni detriti sono finiti anche sulla terza corsia in direzione sud. Per questo motivo è stato chiuso il tratto nord tra Ancona Sud e Ancona Nord, con uscita obbligatorio ad Ancona Sud per chi viaggia verso Bologna; chiusa anche la terza corsia sud nello stesso tratto in attesa che venga liberata dai frammenti. Verso sud, dunque, traffico congestionato e fino a un chilometro di coda.

Nella carambola è stata coinvolta anche una vettura. Si segnalano lunghe code e rallentamenti, all'altezza dell'uscita obbligatoria di Ancona Sud, direzione Bologna, e un chilometro di coda verso sud durante le operazioni per liberare la sede stradale dai mezzi e rendere di nuovo transitabile il tratto e la corsia chiusi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA