Incidente a Rotella, un ferito lieve

È ricoverato in codice giallo (media gravità) il conducente di un'auto vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Rotella (Ascoli Piceno). L'uomo percorreva un tratto di strada in contrada Colle quando ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata per circa 15 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prima recuperato l'uomo consegnandolo ai sanitari del 118 e poi, con l'ausilio di una gru, hanno riportato a livello stradale l'automobile incidentata. Presenti anche i carabinieri per i rilievi.



