Forza Italia Marche, al via i congressi comunali del partito

Al via ai Congressi comunali di Forza Italia nelle Marche. Lo ha annunciato il partito stamattina in una conferenza stampa, all'Hotel City di Ancona: "dall'8 febbraio al 23 marzo, - hanno eleggeremo i nuovi Segretari e le Segreterie Comunali, rafforzando la nostra presenza sul territorio. Una fase importante, voluta fortemente dal nostro Segretario Antonio Tajani per tutti i nostri iscritti".

Il calendario di appuntamenti di Forza Italia nelle Marche, tra i quali un convegno l'8 marzo alla presenza del segretario nazionale Tajani e l'apertura di una scuola di formazione politica, è stato presentato dal segretario regionale e deputato Francesco Battistoni. Sono intervenuti la vice regionale vicario e segretaria provinciale di Fermo Jessica Marcozzi, il segretario provinciale di Pesaro-Urbino Elisabetta Foschi, al segretario provinciale di Macerata Gianluca.pasqui, il Segretario Provinciale di Ancona, i consiglieri regionali azzurri Mirko Bilò, Lindita Elezi e Giovanni Dallasta.



