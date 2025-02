Fondazione Open Mind in aiuto bambini

Nasce ad Ascoli Piceno, su idea dell'imprenditore Stefano De Angelis, la Fondazione "Open Mind". Presentata oggi nel corso di una conferenza stampa, ha come obiettivo quello di garantire dignità e diritto di studio ai bimbi e ragazzi italiani e di tutto il mondo. La nuova Fondazione di solidarietà è stata costituita con una dotazione iniziale di 30mila euro e sarà subito operativa, con la raccolta di donazioni.

L'attività sarà sviluppata non solo sul territorio italiano, ma anche a livello internazionale, sulla base di specifici progetti che si andranno di volta in volta a realizzare.

Compresa l'istituzione di borse di studio sia in Italia che all'estero.

"Si apre oggi ad Ascoli - sottolinea Stefano De Angelis, Ceo di Giocamondo Study - un progetto che si impernierà sulla promozione dell'educazione, sulla creazione di una rete di supporto internazionale, sul sostegno della dignità dei bambini e del loro futuro garantendo il diritto allo studio, collaborando con associazioni locali, nelle varie zone del mondo in cui si andrà ad intervenire per supportare l'accesso all'educazione e al benessere, intervenendo nelle aree più vulnerabili".

Un primo progetto della neonata Fondazione "Open Mind" è già stato individuato e riguarda le Filippine, dove si calcola (secondo l'Unicef) che ogni anno vengono abbandonati o rifiutati circa 250mila bambini. "È fondamentale garantire l'accesso all'educazione ai bambini in difficoltà, - ha spiegato De Angelis che ha visitato personalmente quei luoghi - poiché nelle Filippine le scuole non sono gratuite e l'educazione rappresenta un investimento per il futuro, anche per migliorare le condizioni delle famiglie". Sono state individuate due associazioni partner come "Sos children's village philippines" e "Kalinga philippines". "Nel villaggio "Sos Children" di Cebu, la prossima estate manderemo già 10 studenti, anche ascolani, a svolgere un' attività di volontariato coi bambini ospiti di quella struttura. Inoltre - ha aggiunto - considerando che in quel Paese ci sono villaggi, ognuno dei quali è composto da un numero variabile di case, da un minimo di 6 a un massimo di 20, altro nostro obiettivo sarà sponsorizzare un'intera casa, contribuendo al benessere e al futuro dei bambini ospitati".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA