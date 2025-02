Finestra cade su studente: sopralluogo della provincia al campus

"Una serie di fattori concomitanti ha fatto sì che l'anta uscisse dalla guida" questo quanto affermato da Maurizio Bortoli, dirigente provinciale all'edilizia scolastica di Pesaro-Urbino, a seguito del sopralluogo effettuato al campus dopo che, sabato scorso, una finestra dell'ITET Bramante-Genga è crollata addosso a un ragazzo, che riuscendo ad evitarla in tempo, ha ricevuto soltanto 15 giorni prognosi.

Bortoli afferma di aver "verificato tutte le finestre e condotto controlli infisso per infisso" dichiarando di "aver trovato la soluzione assieme alle ditte" ovvero "intervenire sulle finestre della facciata con tutti gli accorgimenti necessari".

"Il Campus è una priorità e per gli interventi di manutenzione della struttura saranno destinate buona parte delle risorse che ora otterremo grazie alla vendita della nostra quota dell'ex carcere minorile, ovvero circa 600 mila euro" afferma il presidente della provincia, Giuseppe Paolini che evidenzia poi di come "i problemi sono tanti perché il Campus è stato costruito negli anni Settanta ed è un pozzo senza fine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA