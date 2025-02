Confcommercio su Auditorium: "Si usi per convegni e congressi"

"L'Auditorium Scavolini venga utilizzato per la convegnistica e i congressi". Così il direttore di Confcommercio Marche Nord, Agnese Trufelli sul tema che riguarda il palazzetto in centro città a Pesaro, in accordo con quanto espresso qualche settimana fa dal presidente di Apa Hotels, Marco Filippetti.

"L'Auditorium può rappresentare un valore aggiunto per lo sviluppo turistico e quindi anche economico della città - dice Trufelli - servono però un'adeguata valorizzazione e idee chiare per quanto concerne su cosa puntare, che secondo noi dovrebbe riguardare la convegnistica e il mercato congressuale, piuttosto che sugli eventi sportivi che potrebbero essere ospitati solamente se di un certo livello".

Nel primo caso, secondo Trufelli "si attirano presenze con un'alta capacità di spesa con indubbi benefici per il turismo ma anche per tutto l'indotto, il commercio e la città" riuscendo anche a "portare presenze in inverno o comunque in bassa stagione".



