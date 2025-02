Carta Famiglia 2025: aperte le domande per richiederla

Aperte le domande per richiedere la "Carta Famiglia 2025" a Pesaro, per il 13/o anno. Si tratta di uno strumento a sostegno alle famiglie con bambine e bambini. È gratuita ed offre numerosi vantaggi come: l'esenzione della retta dell'asilo per il quarto figlio e per i figli in affido; l'ingresso gratuito ai musei; gli sconti sulle tariffe di abbonamento ai parcheggi; riduzioni sulle spese di prestazioni mediche specialistiche. La carta Famiglia è disponibile gratuitamente per le famiglie numerose con un valore ISEE pari o inferiore a 25.000 euro; con figli minori in condizione di disagio socio economico in carico al servizio sociale professionale, con un minore di 26 anni in condizioni di disabilità; con un minore in affidamento o adozione.

I nuclei in possesso di tali requisiti possono richiederla: tramite il modulo on-line disponibile nel sito del comune; tramite la mail del centro per le famiglie di Pesaro "posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it" o presentandosi, negli orari di apertura, allo sportello Informafamiglie.

I documenti necessari sono: documento di identità, l'eventuale permesso di soggiorno e, per le famiglie numerose, la copia della dichiarazione ISEE.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al centro per le famiglie, contattare i numeri 0721.387384 e 351.9701317; mandare una mail a "posta.famiglia@comune.pesaro.it".



