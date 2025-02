Calendario Cites 2025 dei Forestali dedicato a Darwin

E' dedicato al Sud America il calendario Cites 2025 dei carabinieri forestali, giunto alla sua 18esima edizione. A presentarlo questa mattina è stato il capitano Claudia Matera, nuovo comandate del nucleo carabinieri Cites di Ancona, subentrata da pochi mesi al tenente colonnello Simone Cecchini.

"Il calendario è uno strumento di sensibilizzazione alla legalità ambientale - ha evidenziato Matera - ha magnifiche fotografie, 12 specie di flora e fauna tutelate che ci trasportano in America Latina e ci accompagnano in un viaggio immaginario attraversando la foresta amazzonica per giungere il grande deserto di Atacama e valicare le alte cime della catena andina e proseguire fino ad imbarcarsi sul brigantino Beagle in compagnia di Charles Darwin per approdare nell'arcipelago delle Galapagos, dove il grande naturalista dell'800 ha tratto spunto per la sua teoria dell'evoluzione della specie".

A Darwin e alla modernità della sua opera scientifica è dedicato il calendario, a 190 anni dal suo arrivo in Sud America e dal suo approdo alle isole Galapagos". La foto di agosto è relativa ad una importante indagine del Cites di Ancona attraverso la quale è stato possibile mettere fine ad un traffico internazionale di cactus prelevati in natura in Cile, nel deserto di Atacama, e rivenduti in Italia. Venerdì scorso il tribunale di Ancona ha condannato il collezionista, senigalliese, e un suo collaboratore di origine romagnola, per traffico illecito di cactus rari.



