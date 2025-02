Banco Marchigiano: erogati 100 milioni a imprese e famiglie

Solidità finanziaria e patrimoniale, stabilità del reddito, innovazione digitale e continuo sostegno a famiglie e imprese, reso possibile anche grazie all'appartenenza al Gruppo Cassa Centrale Banca, che ha portato all'erogazione di oltre 100 milioni di euro di prestiti. Sono questi gli obiettivi sui quali si è focalizzato il Presidente del Banco Marchigiano, Sandro Palombini, per un primo bilancio a due anni dal nuovo corso avviato dal Direttore Generale Massimo Tombolini. Abbiamo una patrimonializzazione che supera i 100 milioni di euro e una liquidità tra le più alte del Gruppo Cassa Centrale. Inoltre, la qualità del credito è in continuo miglioramento: i crediti deteriorati sono scesi al 3,2% del totale, con un livello di copertura quasi all'80%. Questi risultati ci permettono di affrontare la particolare situazione economica generale con fiducia, garantendo stabilità ai nostri clienti", ha evidenziato Palombini, ricordando l'impegno verso il territorio che ha portato nel 2024 l'erogazione di circa mezzo milione di euro a iniziative sportive, culturali, ambientali e sanitarie. Tra i progetti più significativi: la campagna di prevenzione 'Quattro passi per una vita sana', promossa con la Cassa Mutua MarcheVita ETS, e il sostegno all'Unità di Allergologia dell'ospedale di Civitanova Marche. "Continueremo a lavorare in questa direzione per generare valore per le comunità locali", ha assicurato.





