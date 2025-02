Accampati in casa colonica,denunciati 3 giovani nordafricani

È stato sgomberato, sabato scorso, un immobile abbandonato dove si erano accampati tre giovani nordafricani, segnalati dall'azienda agricola proprietaria del vecchio edificio nelle campagne di Rocca Priora a Falconara (Ancona). Il personale della polizia locale di Falconara ha condotto l'intervento con il supporto dalla locale Tenenza dei carabinieri e dell'unità cinofila della polizia di Stato: l'operazione è avvenuta all'interno di una casa colonica abbandonata, senza nemmeno porte e finestre, dove i tre stranieri si erano rifugiati, in condizioni igieniche precarie, forse nel tentativo di sfuggire all'attenzione delle forze dell'ordine. I tre giovani, un 32enne marocchino, un 20enne e un 19enne originari della Tunisia e sbarcati a Lampedusa nel 2023, hanno tutti precedenti denunce per reati contro il patrimonio, ma anche per lesioni personali, avvenute recentemente in zona e sono stati denunciati per l'occupazione abusiva dell'edificio.

Infine, sono stati anche segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di hashish per consumo personale.



