A Macerata la commemorazione dei poliziotti Angelozzi e Caucci

Commemorazione dell'ispettore Gianluca Angelozzi e dellaAssistente capo Leonardo Caucci, entrambi poliziotti in servizio alla Squadra Mobile di Macerata, deceduti in servizio nel 1997, a seguito di un terribile incidente stradale dopo aver compiuto un'azione anti-droga. La cerimonia si è svolta stamattina, alle 10, nella sala riunioni della caserma "P. Paola", officiata dal Cappellano della Polizia di Stato don Adam Baranski. Hanno partecipato il questore Gianpaolo Patruno, il vicario del Prefetto Emanuele D'Amico, il presidente dell'Associazione nazionale Polizia di Stato sezione di Macerata Giorgio Iacobone, la mamma di Leonardo Caucci la signora Laura, e il signor Artuto, papà di Angelozzi.

Particolarmente sentito l'intervento del questore Patruno che ha espresso parole di ringraziamento e di vicinanza, in ricordo di coloro che sono stati chiamati all'estremo sacrificio. Il questore, al termine della cerimonia ha ringraziato tutti i presenti per la nutrita partecipazione.



