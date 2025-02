Testimone dell'esodo istriano, morto a 73anni Giovanni Piloni

E' stato instancabile testimone delle tragiche vicende dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati, nonché dei massacri delle foibe: la città di San Severino Marche piange la morte, a 73 anni, di Giovanni Piloni, membro dell'Unione degli Istriani. "Per anni, - ricorda il Comune guidato dalla sindaca Rosa Piermattei - Piloni si è dedicato con passione a raccontare questa dolorosa pagina della nostra storia nelle scuole, contribuendo a mantenere viva la memoria collettiva".

La sindaca, a nome dell'intera comunità settempedana, "si è voluta unire al dolore che ha colpito la moglie Andreina, i figli Emanuele, coordinatore regionale dell'Unione degli Istriani, e Francesca, insieme al genero, Giacomo Bordo, e a tutti i familiari". I funerali si svolgeranno domani, lunedì 3 febbraio, alle ore 15:30, presso la chiesa di San Domenico.

"La scomparsa di Giovanni Piloni - dichiara la sindaca Piermattei - rappresenta una grande perdita per la nostra comunità. Il suo impegno nel raccontare ai giovani le vicende dell'esodo e delle foibe è stato fondamentale per preservare la memoria storica e promuovere i valori di pace e convivenza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA