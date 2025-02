Inseguimento sulla Ss16, auto in fuga bloccata dalla polizia

Non si fermano all'alt della polizia e scappano tra le vie di Porto Sant'Elpidio (Fermo) e lungo la statale Adriatica. Bloccati a Civitanova Marche (Macerata) dunque dopo un inseguimento di svariati chilometri. Erano circa le 2 della nottata appena trascorsa quando una volante della Questura di Fermo ha intimato l'alt a un'auto sul ponte che divide i territori di Fermo, Lido Tre Archi e Porto Sant'Elpidio.

L'uomo al volante, però, ha ingranato la marcia ed è fuggito.

Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento tra le strade di Porto Sant'Elpidio e sulla statale Adriatica. I poliziotti non hanno mai perso di vista la vettura in fuga riuscendo a bloccarla a Civitanova Marche (Macerata) dopo diversi chilometri di inseguimento. All'interno dell'auto due uomini di origini nordafricane su cui sono in corso accertamenti da parte degli agenti.



