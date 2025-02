In fiamme il tetto di una casa in legno a Petritoli

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 22 circa per l'incendio di un tetto in una casa costruita interamente in legno, a Petritoli (Fermo).

La squadra dei vigili del fuoco di Fermo, con in supporto un'autoscala, ha spento le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno, e tagliato la porzione di tetto bruciata per evitare la propagazione dell'incendio. L'intervento si è protratto per alcune ore.

Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta, ferita o intossicata.

Il locale dell'abitazione sottostante la parte di tetto interessata dall'incendio è stato dichiarato non fruibile.





