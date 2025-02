Getta involucro con la droga e scappa, denunciato un 30enne

Nei pressi di un bar, alla vista dei carabinieri, si disfa di un involucro contenente dieci grammi di cocaina e quattro di hascisc, e poi fugge. E' accaduto ieri sera nei pressi di Corso Umberto a Civitanova Marche.

Nonostante la fuga, l'uomo, un 30enne di origine tunisina, conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per spaccio di stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Civitanova Marche stavano svolgendo un servizio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti: hanno individuato il 30enne, senza fissa dimora, che con fare sospetto si aggirava vicino a un bar del centro. Quando ha visto i carabinieri, il 30enne ha gettato via un involucro in cellophane ed è fuggito a piedi velocemente per le vie circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

I Carabinieri hanno recuperato e sequestrato l'involucro, contenente cocaina e hascisc. Nonostante la fuga, il 30enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria mentre continuano le ricerche per il suo rintraccio.



