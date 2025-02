Donna trovata morta in mare, è una 75enne scomparsa ieri

Identificata la donna trovata morta in mare ieri davanti all'ascensore del Passetto ad Ancona: si tratta di una 75enne la cui scomparsa era stata segnalata ieri dalla zona di Varano di Ancona. A lanciare ieri l'allarme per la sparizione della madre, verso le 18.20, era stata la figlia che oggi ha identificato il corpo della madre, classe 1955, che soffriva di depressione ed era uscita di casa senza cellulare.

Il cadavere era stato recuperato nel pomeriggio dalla Guardia Costiera e dai Vigili del fuoco, dopo la segnalazione di alcuni avventori di un ristorante. Capitaneria e Polmare si sono occupate poi delle ricerche per l'identificazione della vittima.

Il medico legale non ha riscontrato tracce di violenza o urti e la morte dovrebbe essere sopravvenuta per affogamento. Non escluse le ipotesi di una caduta o di un atto volontario. Il medico farà gli accertamenti esterni previsti. Sarà poi l'Autorità giudiziaria a decidere se disporre l'esame autoptico o liberare la salma.



