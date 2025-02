Danneggiata fontana storica a Fermo, forse una bomba carta

Danneggiata nella notte la storica fontana di via Recanati, a Fermo.

Sono in corso le indagini per risalire alla natura del gesto che al momento farebbe pensare a un atto vandalico compiuto con un ordigno rudimentale, forse una bomba carta. Intorno alla mezzanotte, infatti, alcuni residenti hanno udito un'esplosione.

E da lì a breve avrebbero scoperto il misfatto, Qualcuno, infatti, ha distrutto la storica fontana di via Recanati.

Segnalato l'accaduto, sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale che ha recintato la fontana con un nastro. Sono in corso le indagini per risalire alla natura del gesto e all'identità dei suoi autori.

"Facendo la mia solita passeggiata in centro storico, questa mattina mi sono imbattuto in tutto ciò. Siete solo dei poveri ignoranti vigliacchi e mi fermo qui", la condanna del consigliere comunale Luigi Rocchi.



