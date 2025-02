Controlli dinamici della polizia nel centro cittadino di Ancona

Proseguono i controlli dinamici del territorio della Polizia di Stato di Ancona, disposti dal questore Capocasa, d'intesa con il prefetto Valiante, soprattutto il sabato pomeriggio nel centro cittadino, "con l'obiettivo di innalzare la percezione di sicurezza e, nel contempo, di prevenire episodi di inciviltà o di illegalità.

I controlli effettuati con pattuglie di poliziotti appiedate hanno riguardato le piazze principali della zona centrale della città, notoriamente luoghi di aggregazione di giovanissimi, rivolgendo maggiore attenzione in prossimità delle fermate degli autobus di linea urbana che dalla periferia giungono nel centro cittadino".

L'attività di controllo svolta nel pomeriggio di ieri ha permesso di identificare 109 persone e controllare 15 veicoli.

Durante il servizio é stata contestata ad un 36eenne di origine pakistana, la violazione amministrativa concernente le sostanze stupefacenti. I poliziotti, con l'ausilio della Squadra Volante, lo hanno fermato: alla vista della pattuglia ha assunto un atteggiamento agitato e circospetto. Gli agenti gli hanno rivenuto in un taschino del giubbotto, un involucro di plastica contenente 5,27 grammi di hascisc. Il 36enne ha dichiarato di detenere la sostanza per uso personale: gli è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall'art. 75 del D.P.R.

n.309/90.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA