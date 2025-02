Bimba caduta dal terzo piano, ospedale 'condizioni invariate'

Restano "invariate" e in "prognosi riservata" le condizioni della bimba di 5 anni che ieri è caduta da una finestra dell'abitazione di via Rovereto ad Ancona, al terzo piano, mentre stava giocando. Lo comunica l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche in un bollettino medico.

Dopo l'incidente, avvenuto poco dopo le 11, la piccina era stata soccorsa da un vicino e poi trasferita d'urgenza dal 118 all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona dove è stata sottoposta ieri a un intervento chirurgico per la decompressione di un ematoma cerebrale. E' attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica.

Sul posto, oltre ai sanitari, era intervenuta la polizia con Squadra mobile, Volanti e Scientifica per ricostruire la dinamica dell'incidente. Durante la prima ora di ricovero, nella quale erano state approntate le cure primarie, le condizioni della bimba erano peggiorate: una tac aveva poi evidenziato traumi cerebrali e per questo era stata operata. Sono in corso trattamenti e monitoraggi intensivi e specifici. La situazione non è mutata da ieri e la bimba è in prognosi riservata.



