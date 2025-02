Basket in carrozzina, Santo Stefano a quarti di Champions Cup

Impresa storica del Santo Stefano Kos Group di Porto Potenza Picena che si qualifica per i quarti di finale di Champions Cup di basket in carrozzina grazie al secondo posto nel Gruppo B, svoltosi questo fine settimana a Madrid.

I marchigiani del Presidente Mario Ferraresi hanno vinto tre delle quattro partite in agenda staccando così uno dei due biglietti in palio per il passaggio del turno della più prestigiosa competizione europea. Gara d'esordio al "Tenple de Madrid" e subito derby contro l'altra italiana dell'Asinara Waves di Porto Torres regolata da capitan Bedzeti e soci con il punteggio di 71 a 63.

L'entusiasmo viene parzialmente sopito dalla sconfitta in gara due dove i neroverdi adriatici hanno ceduto il passo contro i fortissimi padroni di casa dell'Ilunion per 74 a 56. Poi lo scatto d'orgoglio con le due vittorie di fila nei confronti dei tedeschi del Colonia (69 - 44) e dei francesi del Lannion (73 - 42). Secondo posto nel girone, dietro ai madrileni, e passaggio ai quarti in programma il mese prossimo in Turingia o ad Albacete (si saprà ufficialmente prossima settimana).

"Passare il turno di Champions e arrivare tra le otto squadre più forti d'Europa è indubbiamente motivo di grande gioia - ha detto l'allenatore del S. Stefano, Roberto Ceriscioli - sono contento di come tutta la squadra ha giocato ma abbiamo ancora molto potenziale da esprimere che potrebbe farci fare, davvero, il salto di qualità. Per ora ci godiamo questo traguardo ma da martedì subito testa al campionato e, ovviamente, al prosieguo di Champions".

Uno dei primi a congratularsi per il passaggio del turno è stato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, già Sindaco di Potenza Picena, che aveva ricevuto la squadra del S. Stefano in Regione proprio alla vigilia della partenza per la Spagna. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore allo Sport del Comune di Potenza Picena, Giuseppe Castagna e dal presidente del Comitato Paralimpico Marche Luca Savoiardi.





