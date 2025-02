Ruggeri (M5s), contro progetto Link Campus, atto in Consiglio

"È scandaloso apprendere dai social che la Regione ha dato il nulla osta ai corsi dell'università privata Link Univerisity". Lo afferma la capogruppo M5s in Consiglio regionale Marta Ruggeri.

"Anche per dare voce alle proteste provenienti dalla società civile, comprese quelle dei quattro Rettori degli Atenei marchigiani, - riferisce - qualche giorno fa ho depositato un atto che sarà discusso nel Consiglio regionale di martedì prossimo, fatto allo scopo di aprire un dibattito fra tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. Ma evidentemente il Presidente Acquaroli e la sua giunta hanno voluto mettere in cassaforte decisioni prese nelle stanze segrete , così da depauperare il ruolo dell'Assise regionale".

"È oramai evidente a tutti i marchigiani che questa Giunta regionale ha altri obiettivi (ricordo il recente scandalo del caso Atim) - prosegue Ruggeri - che non sono certo quelli di tutelare la cosa pubblica, a cominciare dalle Università. Non possiamo permetterci di disgregare il sistema universitario regionale, che evidentemente sembra essere l'obbiettivo del centrodestra in tutta la filiera istituzionale, già fortemente compromesso dai tagli del Governo Meloni".

Il M5s "ha sempre sostenuto il diritto allo studio, che deve essere garantito a tutti e non essere un privilegio per pochi che si possono permettere di pagare i costi delle Università private".



