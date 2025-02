Finanziere salva anziano praticando la manovra anti-soffocamento

Un finanziere, in quel momento fuori servizio, ha praticato la manovra salvavita di Heimlich, salvando un anziano che stava soffocando a causa di un pezzo di pizza ingerito che gli ostruiva le vie aeree. E' accaduto in piazzale Loreto ad Ancona. Protagonista del salvataggio il brigadiere capo Giuseppe Petruccelli, 57enne di San Marco in Lamis (Foggia), in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, che in quel momento era libero dal servizio.

Era da poco passata l'ora del pranzo quando il finanziere ha sentito gridare alcune donne fuori dall'Ufficio Postale di zona.

A quel punto Petruccelli è sceso dall'auto che aveva appena parcheggiato per constatare quanto stesse accadendo e prestare aiuto. Ha visto un anziano barcollante che stava soffocando per aver ingerito del cibo ed era ormai di colore violaceo.

Nell'attesa dei soccorsi prontamente attivati, il sovrintendente della Guardia di Finanza, da decenni impegnato nel sociale, volontario della Croce Rossa Italiana - Comitato di Ancona, donatore Avis, ha praticato subito la manovra di Heimlich favorendo l'espulsione del cibo e permettendo all'anziano di tornare a respirare. Un intervento tempestivo che ha salvato la vita dell'uomo. Subito dopo, sono giunte sul posto l'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica in codice rosso, il cui intervento non era a quel punto più necessario grazie all'azione del militare che aveva già scongiurato peggiori conseguenze.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA