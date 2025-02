Due denunce dopo raggiro a 80enne, sindaco elogia i carabinieri

Due truffatori si spacciano per carabinieri e si fanno consegnare denaro da un ottantenne raccontandogli che il nipote era nei guai e invece non era vero.

I carabinieri hanno poi individuato e denunciato gli autori del raggiro grazie all'indagine congiunta dei carabinieri di Corinaldo e Ostra (Ancona).

"I cittadini di Corinaldo sanno che l'Arma è al nostro fianco", ha commentato Gianni Aloisi, sindaco di Corinaldo che ha accolto Felicia Basilicata, capitana della Compagnia di Senigallia, e il comandante della locale stazione Mario De Santis alla notizia dell'individuazione e relativa denuncia di due truffatori.

"I cittadini - ha rimarcato la capitana Basilicata - devono avere ben chiaro che l'Arma non passa casa per casa a chiedere denaro e raccomandiamo tutti coloro che dovessero trovarsi in una situazione simile a comporre immediatamente il 112, la collaborazione non può che portare buoni frutti. Collaborare vuol dire anche segnalare situazioni che possono apparire poco chiare".

Intensa anche l'attività di controllo sul territorio. Ieri pomeriggio, ad esempio, c'erano otto pattuglie sul territorio", ha riferito la comandante di Compagnia: "ai cittadini chiediamo di essere attenti nei loro movimenti e magari chiudere bene casa prima di uscire".

Per la presenza e l'attività dell'Arma è arrivato l'elogio del primo cittadino. "La notizia dell'identificazione dei due malviventi è la conferma che il territorio è ben presidiato dalle forze dell'ordine ed in particolar modo dai Carabinieri con i quali vi è un continuo e proficuo dialogo. - ha detto Aloisi - Nel corso dei nostri incontri questa Amministrazione ha sempre affrontato il tema sicurezza ed i dati di ritorno confermano che Corinaldo vanta una situazione positiva rispetto a comuni confinanti. Ciò non vuol dire - ha concluso - che, come ho avuto modo di rappresentare anche al prefetto dottor Maurizio Valiante, si debba abbassare la guardia e continueremo a chiedere presenza sul territorio. Se da un lato le forze dell'ordine fanno la loro parte, anche noi cittadini dobbiamo fare il nostro collaborando con le Istituzioni".



