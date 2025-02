Controlli interforze sulla costa fermana, Fancy fiuta la droga

Controlli interforze sulla costa fermana e il cane della guardia di Finanza, Fancy, fiuta la droga. Tra i controlli alle auto in circolazione, rintracciato un pluripregiudicato di nazionalità albanese, sorpreso a bordo di una Bmw X1 mentre circolava indisturbato insieme ad altre persone, contravvenendo all'ordine del questore di accompagnarsi ad altri pregiudicati. L'inosservanza del provvedimento gli comporterà verosimilmente un inasprimento della pena.

La polizia di Stato, insieme a carabinieri, guardia di finanza, polizia locale di Porto Sant'Elpidio (Fermo) e reparto prevenzione crimine di Pescara, ieri ha effettuato dei controlli nei comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio.

Nello scalo ferroviario sangiorgese il cane antidroga ha fiutato, nel sottopassaggio, tre involucri contenenti hascisc per un totale di circa tre grammi, gettata poco prima da un passeggero che, alla vista delle divise, se ne è sbarazzato.

Il fiuto di Fancy ha fatto centro anche poco dopo: in un bar di Fermo, la sua attenzione è stata attirata da una ragazza che, sentendosi braccata dal pastore belga, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente dell'hascisc. La droga è stata sequestrata; ai possessori contestata la violazione amministrativa di "detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all'uso personale".

Durante le verifiche, sono state controllate in totale 120 persone, 70 autovetture e 8 esercizi commerciali tra i quali oltre agli esercizi pubblici anche 5 attività ricettive a Porto Sant'Elpidio.



