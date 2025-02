Ateneo Macerata, aperte registrazioni al Salone d'Orientamento

Aperte le registrazioni ai primi appuntamenti di orientamento promossi dall'Università di Macerata in vista del nuovo anno accademico. Si comincia con il tradizionale Salone d'Orientamento, in programma per lunedì e martedì, 10 e 11 febbraio: due giorni per scoprire tutti i servizi e l'offerta formativa dell'Ateneo, ma anche per visitare i dipartimenti e i luoghi dell'Università, attraverso tour guidati.

E' già possibile iscriversi online, fa sapere Unimc, e consultare il programma sul sito www.unimc.it/salone.

Un'occasione importante per entrare nel mondo universitario e per conoscere i corsi di studio offerti dall'Università di Macerata, un'opportunità per confrontarsi direttamente con docenti, tutor e staff dell'orientamento. A questo si aggiunge il progetto Orientation School organizzato dalla Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" rivolto a 30 studenti e studentesse degli ultimi anni delle superiori e con almeno 18 anni: un soggiorno di tre giorni, dal 20 al 22 febbraio, con vitto e alloggio gratuiti, per conoscer i corsi di laurea, assistere alle lezioni, partecipare a laboratori. È possibile candidarsi entro il 12 febbraio.

Per il Salone d'Orientamento, sarà possibile scegliere se partecipare il lunedì o il martedì. il programma, identico in entrambe le giornate, si aprirà la mattina alle 8:15 con l'accoglienza dei partecipanti alla Loggia del grano in via Don Minzoni per i corsi ospitati in centro storico - cioè quelli dei Dipartimenti di Economia e diritto, Giurisprudenza, Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali e Studi Umanistici - e al Polo Bertelli in contrada Vallebona per il Dipartimento di Scienze della Formazione, beni culturali e turismo. Nel corso delle giornate, saranno messi a disposizione autobus navetta gratuiti con fermate ai Giardini Diaz, Rampa Zara e Polo Bertelli. Il rettore John McCourt saluterà i partecipanti insieme alla delegata per l'orientamento Rosita Deluigi e alla direttrice della Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi", Carla Danani.

Saranno tre le repliche previste per la presentazione dei corsi di laurea che gli studenti potranno ascoltare tra le 10 e le 13.15 direttamente nelle sedi dei Dipartimenti. I partecipanti avranno la possibilità di usufruire del servizio mensa ritirando i buoni pasto ai punti di accoglienza durante la mattinata, vivendo così la realtà universitaria a tutto tondo.

Tutor e staff dell'orientamento saranno inoltre disponibili agli stand per approfondimenti riguardo le iscrizioni, gli importi e le agevolazioni, le borse di studio, gli alloggi e i servizi.

"Eccellenza didattica, multimedialità, percorsi innovativi e inclusivi sono i punti di forza dell'Ateneo", ricorda l'Università di Macerata che offre 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 16 magistrali. L'offerta formativa è in costante evoluzione, con un'attenzione particolare all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità. "L'offerta formativa è in costante evoluzione, con un'attenzione particolare all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Il Dipartimento di Studi Umanistici è un punto di riferimento per lo studio delle Lingue, con un focus su cinese, arabo e altre lingue europee, e ora anche sulla lingua dei segni. Ha una grande reputazione anche per i corsi in Lettere, Storia e Filosofia. Il Dipartimento di Giurisprudenza, riconosciuto come "di Eccellenza" dal Ministero, si è rinnovato con corsi nei campi del management sportivo, del diritto dei trasporti, dell'innovazione tecnologica e digitale, oltre ai percorsi più tradizionali. Il Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del Turismo e il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali offrono tra i migliori corsi in Italia secondo le classifiche Censis. Il Dipartimento di Economia e diritto si distingue tra i suoi omologhi per il grado di internazionalizzazione. Per il prossimo anno, l'Ateneo sta anche lavorando a un nuovo corso di laurea magistrale interdipartimentale in "Integral Ecology and Sustainable Development".



