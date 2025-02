Al via alla Croce Gialla di Ancona il corso per nuovi volontari

Tutto pronto nella sede della Croce Gialla di Ancona dove lunedì 3 febbraio partirà il corso per nuovi volontari: nella stessa serata ci sarà la possibilità di avere tutte le informazioni riguardo il Servizio Civile dove è prevista anche una retribuzione mensile tramite il fondi stanziati dal governo.

A fare il punto della situazione Alberto Caporalini presidente della Croce Gialla di Ancona: " per quello che riguarda il nuovo anno questo è il primo corso che andremo ad organizzare all'interno dei locali della Croce gialla di Ancona in via Ragusa. Stiamo parlando di un corso base che darà la possibilità ai partecipanti di poter salire sui nostri mezzi e avvicinarsi al mondo del volontariato. Una volta frequentato questo corso - prosegue Caporalini - i partecipanti seguendo un determinato programma potranno poi salire anche sui mezzi che mettiamo a disposizione della centrale operativa del 118".

"Le iscrizioni stanno arrivando, - fa sapere il presidente - ci sono ancora posti disponibili con le adesioni che saranno raccolte fino alla serata di lunedì 3 febbraio giorno in cui inizierà il corso. In quella stessa serata per chi fosse interessato daremo tutte le informazioni inerenti il servizio civile il cui bando andrà in scadenza nella giornata del 18 di febbraio. Anche questa è un'occasione da tenere in considerazione senza dimenticare che questo servizio prevede anche una sorta di retribuzione fissata dal Ministero".

"Molti dei nostri ragazzi che negli anni hanno aderito al servizio civile hanno poi deciso di intraprendere corsi di laurea ad esempio in scienze infermieristiche o riabilitative - ricorda Caporalini - ma c'è anche chi ha intrapreso la carriera nei vigili del fuoco nei carabinieri o in Polizia tramite concorso interno. Altri ragazzi invece sono stati assunti dall'associazione".



