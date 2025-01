Polizia rimpatria due persone in Bangladesh e Albania

Due cittadini stranieri irregolari in Italia sono stati rimpatriati dagli agenti di polizia della Questura di Ancona. In particolare, eseguita un'espulsione amministrativa di un cittadino bengalese 33enne, che era entrato regolarmente sul territorio nazionale ma poi si era trattenuto ben oltre il periodo di tempo consentito senza attivarsi per regolarizzare la sua posizione. E' stato rimpatriato dalla Polizia di Stato a mezzo di un volo di linea partito da Roma verso Dacca.

Il secondo rimpatrio è avvenuto a seguito dell'arresto di un albanese di 42 anni, con numerosi precedenti di droga, che aveva violato la misura di sicurezza dell'espulsione. Tradotto presso la Questura, è stato rimpatriato con destinazione Tirana con volo di linea dall'Aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA