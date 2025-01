La violenza non prende il treno, sensibilizzazione ad Ancona

I sindacati del settore ferroviario organizzano a livello nazionale un'iniziativa di sensibilizzazione contro le aggressioni al personale che lavora in treno o in stazione. Lunedì 3 e martedì 4 febbraio, dalle 7 alle 10 al primo binario della Stazione di Ancona, si terrà un volantinaggio rivolto ai viaggiatori nell'ambito dell'iniziativa "La violenza non prende il treno" con la quale si mira a informare i passeggeri sulle difficoltà e i rischi affrontati quotidianamente da capitreno e operatori di stazione.

Nel corso del 2024 si sono registrati oltre 800 episodi di violenza ai danni del personale ferroviario, tra aggressioni fisiche, minacce e insulti. "Abbiamo chiesto interventi concreti alle istituzioni, come l'installazione di tornelli, il potenziamento dei presidi di polizia ferroviaria e l'inasprimento delle pene per chi commette reati a bordo treno.

Tuttavia, nulla è cambiato e la situazione sembra peggiorare", commenta Daniela Rossi, Segretaria generale Fit-Cisl Marche, ricordando che come segno di protesta fino al 4 febbraio il personale ferroviario indosserà una spilla personalizzata con il logo dell'iniziativa; invita i passeggeri a unirsi simbolicamente a questa battaglia, "diffondendo l'appello sui social media e denunciando qualsiasi comportamento violento sui treni e nelle stazioni. Ogni gesto di solidarietà può fare la differenza. Solo con il rispetto reciproco - conclude Rossi - possiamo rendere il viaggio più sicuro per tutti".



