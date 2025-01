Ghergo, 'per Beko da oggi può iniziare una trattativa serrata'

"Da oggi può iniziare una trattativa serrata". Con queste parole, la sindaca di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo, ha commentato gli esiti del quarto incontro sulla vertenza Beko che si è svolto ieri pomeriggio nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale la primo cittadina ha partecipato.

Prima ha fatto visita al presidio dei lavoratori delle newco turco/americana sotto la sede del Mimit. Presenti oltre un centinaio di lavoratori fabrianesi. "I vertici della Beko Europe - dice Ghergo - si sono dichiarati disponibili a garantire maggiori investimenti per i siti produttivi italiani, 300 milioni di euro, e disponibile a iniziare un confronto su un nuovo piano industriale, rinunciando ad aprire le procedure di chiusura e di licenziamento". "L'obiettivo è di difendere ogni singolo posto di lavoro. - aggiunge la sindaca - Dal si avvieranno confronti per indurre Beko a definire i dettagli del piano di investimenti e di quello occupazionale. Sarà una trattativa impegnativa, ma i lavoratori sanno che le Istituzioni, a tutti i livelli, sono dalla loro parte. Fabriano farà valere l'importanza della propria tradizione industriale e delle competenze dei propri lavoratori per garantire un futuro al nostro territorio".

Il riferimento della sindaca è ai numeri degli esuberi per Fabriano: quasi 400 esuberi tra operai (66 a Melano), impiegati e dirigenti (circa 300 su quasi 550 totali, tra ridimensionamento degli uffici regionali e chiusura dell'unità di Ricerca e Sviluppo), ai quali si aggiungono i circa 320 a Comunanza (Ascoli Piceno) per la chiusura dello stabilimento entro il 2025.



