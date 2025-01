Folla per Fabio De Luigi ad Ancona, presentato il nuovo film

Bagno di folla al Goldoni di Ancona per il comico, attore regista Fabio De Luigi che ha presentato il suo nuovo film "10 giorni con i suoi", una commedia brillante per la regia di Alessandro Genovesi. "Sono molto legato alle Marche - ha detto De luigi - ho un cugino che vive a Pesaro e tanti ricordi delle vacanze che facevo da bambino a Serrungarina sui Colli al Metauro, ancora oggi vengo spesso d'estate, ho anche una casa".

Andrea Agostini Presidente della Fondazione Marche Cultura Film Commission, lo ha invitato a girare il prossimo film nelle Marche. "Mi piacerebbe, ho tanti colleghi che hanno lavorato nelle Marche - ha risposto l'attore - e mi hanno raccontato che sono stati benissimo, verrei molto volentieri a girare un film qui, vediamo…". Accompagnato da Agostini e dai fratelli Saverio e Stefano Smeriglio, De Luigi ha entusiasmato i presenti tra tra selfie autografi e racconti esilaranti.

"La nostra mission - ha detto Agostini - è quella di attrarre produzioni cinematografiche a girare film e serie nelle Marche ma anche di portare il pubblico nelle nostre sale cinematografiche con iniziative che avvicino la comunità al mondo del cinema e ai suoi protagonisti, come è già accaduto per Siani e Pieraccioni, oggi con Fabio De Luigi e in futuro con tanti altri. Vedere un film al cinema permette di condividere emozioni e creare connessioni, energie positive che portano vita nelle città e arricchiscono le persone, rendendo ogni proiezione un momento di comunità e di festa".



