Controlli straordinari a Macerata, 30 violazioni codice strada

Oltre 100 persone controllate, tra cui numerose di orgine straniere, tutte regolari sul territorio nazionale e verifiche nel centro cittadino, particolarmente affollato in occasione del giovedì universitario, e nelle zone più periferiche e nello specifico nelle aree industriali e commerciali di Piediripa e Corridonia. Sono alcune attività eseguite ieri sera nell'ambito di controlli straordinari del territorio nel Comune di Macerata da personale della Polizia di Stato, in maniera congiunta a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Sono stati svolti anche posti di controllo all'esito dei quali è stato fermato un cospicuo numero di mezzi ed elevate più di 30 sanzioni amministrative al codice della strada. In alcuni posti di controllo è stato utilizzato l'etilometro da parte della Polizia Stradale; identificati numerosi soggetti con pregiudizi di polizia.

All'esito di alcune verifiche amministrative nei confronti di esercizi commerciali, è stata accertata una violazione della normativa di riferimento e per questo è stato sanzionato ed invitato a regolarizzare la propria posizione un commerciante del centro cittadino. Il servizio si è concentrato nel centro cittadino anche per mezzo di appiedate, nei pressi dei giardini Diaz e della stazione ferroviaria, nonché nelle aree periferiche di Piediripa e di Corridonia in particolar modo nelle aree commerciali ed industriali.



