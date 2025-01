Casa Bontempi, "La casa di chi suona", presente a Sanremo durante i giorni del Festival in via Feraldi, per accogliere cantanti, musicisti, esperti della scena nazionale e cantanti emergenti provenienti da tutta la Penisola.

Questa l'iniziativa della storica azienda marchigiana da martedì 12 febbraio a sabato 15 febbraio. Saranno tre gli appuntamenti quotidiani con la guida artistica di Michele Monina. Tutte le mattine dalle 10.30 alle 13, sarà la volta di Morning Leaks, condotto Etta Di Marco, un contenitore per giovani talenti e personaggi che si affacciano al mondo della musica professionale. Dalle 16:30 alle 18:30 sui canali della piattaforma Mowmag sarà possibile seguire PunkRemo con Etta di Marco che sarà accompagnata da podcaster, influencer e tiktoker nel racconto di musicisti già affermati.

Dalle 19:30 alle 20:30 il prime time di Casa Bontempi con MusicLeaks condotto da Michele Monina accompagnato da sua figlia Lucia, in arte Luccioola, fotografa e podcaster, per svelare i retroscena sanremesi in compagnia di ospiti di altissimo livello tra pronostici, esibizioni, incursioni estemporanee e grandi colpi di scena.

"Sentiamo la responsabilità - il commento Andrea Ariola, Amministratore unico di Bontempi, di proprietà di Icom Spa - di rappresentare la gioia di tutti i bambini che ci hanno scelto e che continuano a sceglierci. Per educarli alla meraviglia del suono e alla dolce melodia della fede nei propri sogni. Per questo nasce Casa Bontempi. Per continuare a dare voce, sogni e speranza a chi suona e come sempre non potevamo mancare a Sanremo, salotto e luogo sacro della musica italiana".

"Pensare e costruire un luogo nel quale la musica possa essere non solo raccontata, ma anche suonata è qualcosa di cui andar decisamente fieri", afferma Monina. "Portare il rock e l'energia dei talenti emergenti al centro del Festival di Sanremo è la nostra sfida, e Casa Bontempi sarà il palco perfetto per farlo esplodere", conclude Etta, all'anagrafe Maria Antonietta Di Marco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA