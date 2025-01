Agenzia turismo internazionalizzazione Marche, nuova direttrice

La Regione Marche ha nominato la nuova direttrice dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (Atim): è la dottoressa Marina Santucci, dirigente di ruolo della Giunta regionale del settore Audit e controlli di secondo livello. L'incarico ha una durata di tre anni e decorre dal 17 febbraio prossimo, al fine di "consentire l'avvicendamento dei ruoli con l'attuale direttrice ad interim".

Della gestione di Atim si era occupato il 19 gennaio scorso anche un servizio della trasmissione Report, scatenando polemiche politiche nelle Marche tra maggioranza, di centrodestra, e opposizione. Il nuovo ruolo, dopo il passaggio dell'ex direttore Marco Bruschini ad un incarico di promozione del Made in Italy al ministero dell'Agricoltura e le funzioni passate ad una direttrice ad interim, è stato conferito oggi dalla Giunta regionale guida da Francesco Acquaroli. Nella procedura tecnica di valutazione Santucci è stata ritenuta la persona maggiormente idonea all'incarico, scrive la Regione, "in quanto dirigente regionale in possesso di competenze plurisettoriali e di esperienze professionali e capacità manageriali di rilievo, maturate anche nel settore del turismo, nell'organizzazione fieristica e dell'internazionalizzazione, nonché nell'attività amministrativa del settore pubblico".

Nell'ambito dell'attuale incarico, "ha maturato competenze come responsabile dell'Autorità di Audit per il Por Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fse+ (Fondo sociale europeo) e Feasr (Fondo europeo agricolo per sviluppo rurale), con funzioni di garante nei confronti della Commissione europea del corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo".



