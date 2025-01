Urso, chiediamo a Beko 300 milioni di investimenti

"Chiediamo alla proprietà un nuovo piano industriale con almeno 300 milioni di investimenti, un vero piano Italia per fare di Beko un orgoglio del Made in Italy. Risorse necessarie per recuperare il divario di competitività, con investimenti nell'innovazione tecnologica dei prodotti e per modernizzare gli impianti presenti sul territorio nazionale, salvaguardando tutte le attività produttive". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro Adolfo Urso durante il tavolo Beko in corso al Mimit.

"Di fronte a questo impegno - ha aggiunto -, noi metteremo in campo gli strumenti del ministero e di Invitalia, come gli accordi di innovazione, i contratti di sviluppo o il Piano Transizione 5.0 per l'efficientamento energetico"



