Truffe on line, sottratti 15mila euro a una donna

Cinque persone sono state denunciate dalla polizia di Senigallia (Ancona) per truffa. Si tratta di cinque uomini, di varie zone d'Italia, individuati come i responsabili di una truffa costata alla vittima migliaia di euro. Il raggiro è iniziato con un post sul social network Facebook, in cui è incappata una donna residente a Montemarciano (Ancona). Tramite un link si veniva indirizzati in un sito di trading on line dove ha inserito i suoi dati. Alcuni finti investitori l'hanno contattata, proponendole di fare affari persino investendo sulla serie A di calcio. Attraverso vari bonifici inizialmente di 250 euro, la donna ha versato cifre sempre maggiori fino a raggiungere i 15 mila euro. A consigliarle di rivolgersi alla polizia ci ha pensato un amico, a cui la donna aveva a sua volta proposto l'affare sotto indicazione dei truffatori. Proprio dalle verifiche partite dal commissariato di Senigallia, si è riusciti a scoprire che si trattava di una serie di raggiri e individuare i responsabili, finti broker residenti a Rovigo, Torino, Verona, Roma e Bari.

Nei loro confronti è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per truffa.



